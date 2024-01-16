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Antalya Serik'te İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Antalya Serik'te İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Evde meydana gelen yangın, birinci kat balkonundaki klima motorundan çıktı ve kısa sürede yayıldı. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Dumandan etkilenen kişi, sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü ancak evin balkonu ve bir odasında hasar meydana geldi.

Antalya Serik\'te İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
16.01.2024 - 14:15,
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Antalya'nın Serik ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kökez Mahallesi 3049. Sokak'taki Hasan Fazla'ya ait evin birinci kat balkonundaki klima motorundan çıkan yangın kısa sürede yayıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın ikinci katında kalan ve dumandan etkilenen Güner Fazla (79) ekiplerce evden çıkarıldı.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Fazla'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle evin balkonu bir odasında hasar oluştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya Serik'te İki Katlı Evde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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