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Antalya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Antalya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen yangında alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, Kovanlık Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin üst katında başladı ve hızla büyüyerek binayı sardı. Evde oturanlar komşularının yardımıyla tahliye edildi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni itfaiye raporları sonrası netlik kazanacak.

19.12.2023 - 10:24,
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ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde meydana gelen yangında alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 06.30 sıralarında Kovanlık Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle merkezinde bulunan iki katlı evin üst katında başlayan yangın bir anda büyüyerek binayı sardı. Evde eşi ve iki çocuğuyla yaşayan Hasan Ş.'nin yangını fark edip çevreden yardım istemesi üzerine alevleri görenler durumu 112'ye ihbar etti. İhbarla adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde oturanların komşularının yardımıyla tahliye edilmesinin ardından binayı saran alevler Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye görevlilerinin ev sahibiyle yaptığı görüşme sonrası elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangının çıkış nedeni itfaiye raporları sonrası netlik kazanacak.

Antalya\'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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