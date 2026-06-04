Antalya\'da Cinayet Davası: İstinaf Başvuruları Reddedildi

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini silahla öldüren sanığa verilen müebbet hapis ile cinayete yardım eden sanığa verilen 19 yıl hapis cezasına yönelik istinaf başvuruları reddedildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, eşi Fadim Temirhanoğulları'nı öldürdüğü gerekçesiyle sanık Savaş Temirhanoğulları'na verilen müebbet hapis ile Fikret İnal'a verilen 19 yıl hapis cezası kararı istinafa taşındı.

İlk derece mahkemesinin hükmüne, sanıklar ve maktulün ailesinin avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Cumhuriyet savcısı itiraz etti.

Maktul yakınlarının avukatları ve Cumhuriyet savcısı, sanıkların eylemi "kadına ve eşe karşı tasarlayarak öldürme" suçu kapsamında işlediğini, sanık Savaş Temirhanoğulları'nın ayrıca "hakaret" ve "silahlı tehdit" suçlarından da cezalandırılması gerektiğini savunarak karara itirazda bulundu. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraat etmesini, aksi halde haksız tahrik ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

İstinaf mahkemesi kararı hukuka uygun buldu

İtirazları değerlendiren Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, başvuruların esastan reddine karar verdi.

Dairenin ret gerekçesinde, ilk derece mahkemesinin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi. Eylemlerin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu aktarılan gerekçede, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığı kaydedildi.

Maktulün ailesinin avukatlarının, bölge adliye mahkemesinin bu kararını Yargıtayda temyiz edeceği öğrenildi.

Olay

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir sitede yöneticilik yapan Fadim Temirhanoğulları (52), 12 Eylül 2024'te kızı tarafından evinde silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.

Polis ekiplerince Korkuteli ilçesinde yakalanan maktulün eşi Savaş Temirhanoğulları ile ona yardım ettiği ileri sürülen Fikret İnal adliyeye sevk edilmiş, Savaş Temirhanoğulları tutuklanırken, Fikret İnal adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu sanık Savaş Temirhanoğulları, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış, heyet "iyi hal" indirimi uygulayarak cezayı müebbet hapse çevirmişti. Sanık, "hakaret" ve "tehdit" suçlarından ise beraat etmişti. Diğer sanık Fikret İnal'a ise "cinayete yardım etme" suçundan 19 yıl hapis cezası verilmişti.