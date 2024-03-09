Antalya\'da cinayet zanlısı yakalandı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kahramanmaraş'ta Depremzedeleri Ziyaret Etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedeleri ziyaret etti. Ali Koç, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'i ziyaret ederek Şeref Defteri'ni imzaladı. Daha sonra Konteyner Kenti ve Fenerbahçe Mahallesi'ni ziyaret eden Koç, çocuklar ve depremzedelerle yakından ilgilendi. Ayrıca, ramazan kolisi dağıtımına katıldı ve spor okullarının açılışını gerçekleştirdi.