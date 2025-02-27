Antalya'da Çocuk Oyun Alanlarına Zeytin Çekirdeği Kaplama Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da Çocuk Oyun Alanlarına Zeytin Çekirdeği Kaplama Uygulaması Başlatıldı

Antalya\'da Çocuk Oyun Alanlarına Zeytin Çekirdeği Kaplama Uygulaması Başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun alanlarında zeytin çekirdeğinden zemin kaplama uygulamasına başladı. Bu çevreci ve geri dönüştürülebilir malzeme, çocuklar için güvenli bir oyun ortamı sağlıyor.

27.02.2025 12:36
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili'ndeki parklarda yer alan çocuk oyun alanlarında, zeytin çekirdeğinden zemin kaplama uygulaması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, parklarda çocuk oyun gruplarında yeni bir zemin uygulaması başlattı. Zeytin çekirdeği geri dönüştürülerek, parklarda zemin olarak kullanılıyor. İlk etapta Konyaaltı Sahili ve Karaalioğlu Parkı'nda zemin, zeytin çekirdeğiyle dolduruldu.

Çevreci bir alternatif haline getiriyor

Zeytin çekirdekleri, doğal bir malzeme olması, esnek ve darbe emici yapısı sayesinde çocuklar için daha güvenli bir oyun ortamı sunuyor. Ayrıca uygulama sayesinde çevresel sürdürülebilirliğe dikkat çekilerek, organik atıkların değerlendirilmesiyle doğaya duyarlı bir çözüm sunuluyor. Zeytin çekirdeği kaplaması sadece güvenlik açısından değil, aynı zamanda ekonomik ve ekolojik faydalarıyla da öne çıkıyor. Geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir olması, bu yöntemi geleneksel kauçuk ve plastik bazlı zemin kaplamalarına kıyasla daha çevreci bir alternatif haline getiriyor.

Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nı ziyaret eden aileler de uygulamadan memnuniyetlerini dile getirdi. Çocuklarının daha güvenli bir zeminde oyun oynayabilmesinin kendilerini rahatlattığını belirten ebeveynler, bu tür çevreci projelerin diğer oyun alanlarına da yayılması gerektiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni başlatılan bu uygulamanın ilerleyen süreçlerde yaygınlaştırılacağını belirtti.

"Zeytin çekirdeği çürümeye karşı dayanıklıdır"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli peyzaj mimarı Önder İlaslan, zeytin çekirdeğinden dönüştürülen zemin kaplamanın Konyaaltı Sahili'ndeki parklarda uyguladıklarını belirterek, "Dayanıklı bir malzemeye sahip olan zeytin çekirdeği kaplama sayesinde, çocuklarımız güvenli, sağlıklı ve konforlu bir alanda oyun oynama imkanı buluyor. Zeytin çekirdeği çürümeye karşı dayanıklıdır ve parazit yaşanma olayı olmaz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Çocuk Oyun Alanlarına Zeytin Çekirdeği Kaplama Uygulaması Başlatıldı - Son Dakika

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