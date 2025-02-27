Antalya'da Çocuk Oyun Parkları Zeytin Çekirdeği ile Kaplanıyor - Son Dakika
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Antalya'da Çocuk Oyun Parkları Zeytin Çekirdeği ile Kaplanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çocuk oyun parklarının zeminini geri dönüştürülen zeytin çekirdeği ile kaplama uygulaması başlattı. Bu çevreci uygulama, çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir oyun ortamında oynamasını sağlıyor.

27.02.2025 19:09
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Antalya'da çocuk oyun parkları zemini zeytin çekirdeğiyle kaplanıyor

Geri dönüştürülen zeytin çekirdeği darbeyi emen doğal yapısıyla çocuk oyun parklarının zeminlerine serildi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı ve Konyaaltı Sahili'ndeki parklarda yer alan çocuk oyun alanlarında zeytin çekirdeğinden zemin kaplama uygulaması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve geri dönüşüm uygulamaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından parklarda çocuk oyun gruplarında yeni bir zemin uygulaması başlatıldı. Zeytin çekirdeği geri dönüştürülerek, parklarda zemin olarak kullanılıyor. İlk etapta Konyaaltı Sahili ve Karaalioğlu Parkı'nda başlatılan uygulamayla zeytin çekirdeğiyle dolduruldu.

Çevreci uygulama

Zeytin çekirdekleri, doğal bir malzeme olması, esnek ve darbe emici yapısı sayesinde çocuklar için daha güvenli bir oyun ortamı sunuyor. Ayrıca uygulama sayesinde çevresel sürdürülebilirliğe dikkat çekilerek, organik atıkların değerlendirilmesiyle doğaya duyarlı bir çözüm sunuluyor. Zeytin çekirdeği kaplaması, güvenlik açısından değil, aynı zamanda ekonomik ve ekolojik faydalarıyla da öne çıkıyor. Geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir olması, bu yöntemi geleneksel kauçuk ve plastik bazlı zemin kaplamalarına kıyasla daha çevreci bir alternatif haline getiriyor.

Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nı ziyaret eden aileler de bu uygulamadan oldukça memnun. Çocuklarının daha güvenli bir zeminde oyun oynayabilmesinin kendilerini rahatlattığını belirten ebeveynler, bu tür çevreci projelerin diğer oyun alanlarına da yayılması gerektiğini ifade etti. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yeni başlatılan bu uygulamanın ilerleyen süreçlerde yaygınlaştırılacağını belirtti.

Çocukların güvenliği ön planda

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Peyzaj Mimarı Önder İlaslan, zeytin çekirdeğinden dönüştürülen zemin kaplamanın Konyaaltı Sahili'ndeki parklarda uyguladıklarını belirterek, "Dayanıklı bir malzemeye sahip olan zeytin çekirdeği kaplama sayesinde, çocuklarımız güvenli, sağlıklı ve konforlu bir alanda oyun oynama imkanı buluyor. Zeytin çekirdeği çürümeye karşı dayanıklıdır ve parazit yaşanma olayı olmaz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Çocuk Oyun Parkları Zeytin Çekirdeği ile Kaplanıyor - Son Dakika

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