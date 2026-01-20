Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Dolu Dolu Program - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Dolu Dolu Program

20.01.2026 11:45  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilinde çocukların eğlenip öğrenebileceği çeşitli etkinlikler düzenleyerek kenti bir çocuk şenliğine dönüştürüyor. Tiyatro gösterimlerinden atölye çalışmalarına kadar birçok aktivite çocukları bekliyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilinde çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği birbirinden renkli etkinliklerle kenti adeta bir çocuk şenliğine dönüştürüyor. Kültürden sanata, eğitimden sosyal desteklere kadar birçok alanda hazırlanan programlar, tatil boyunca çocukları bekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilini çocuklar için sadece bir dinlenme değil keşfettikleri, öğrendikleri ve keyifle hatırlayacakları özel anılara dönüştürüyor. Kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle çocuklar yeni deneyimler kazanırken, aileler de çocukların güvenli, eğlenceli ve öğretici bir ortamda tatilin tadını çıkarmasının mutluluğunu yaşıyor.

Antalya Şehir Tiyatroları, sömestr tatiline özel olarak sahnelediği çocuk oyunlarıyla minik izleyicileri tiyatroyla buluşturuyor. Çocuklara yönelik hazırlanan oyunlar, hem eğlenceli içerikleri hem de öğretici mesajlarıyla dikkat çekiyor. 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen "Çocuklar ve Gençler İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği" kapsamında oyunlar, her gün saat 15.00'te Yıldız Kenter Sahnesi'nde biletli şekilde sahnelenmeye devam ediyor.

Çevre ve yaratıcılık bir arada

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmalarıyla çocuklar; çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında bilinçleniyor. Uygulamalı atölyeler, çocukların yaratıcılıklarını ortaya koymalarına olanak sağlıyor. Atölyelere katılım sağlamak isteyen çocuklar, hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında randevu oluşturarak etkinliklere katılabiliyor.

Kitaplarla dolu bir tatil

Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi, sömestr tatilinde de çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan ve sessiz ortamıyla dikkat çeken kütüphane, pazar ve pazartesi günleri hariç her gün 09.30-18.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Araştırma ve okuma salonlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap eden kütüphane, çocukların tatil sürecini verimli değerlendirmesine katkı sağlıyor.

Antalya Oyuncak Müzesi, çocuklara yönelik oyun ve atölye çalışmalarıyla tatil süresince minik ziyaretçilerini ağırlıyor. Etkinlikler, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar sunuyor. Minikler, atölye çalışmalarına randevu oluşturarak katılım sağlayabiliyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı da sömestr tatilinde çocuklara doğayı ve canlıları yakından tanıma fırsatı sunuyor. Parkta gerçekleştirilen geziler sayesinde çocuklar, farklı hayvan türlerini doğal yaşam alanlarına yakın ortamlarda gözlemleyerek doğa sevgisi ve çevre bilinci kazanıyor. Minikler, pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri 09.00-17.30 saatleri arasında parkı ziyaret edebiliyor.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Çocuk, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Dolu Dolu Program - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı Dünya devine büyük şok: 100 milyonluk yetenek 6 milyon euroya resmen kaçtı
Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı Demir Ege Tıknaz, Kayserispor maçı kadrosundan çıkartıldı
Alkol masasında sela okutan MHP’li meclis üyesine ihraç Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesine ihraç
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek Üsküdar-Samandıra Metro Hattı hafta sonu hizmet vermeyecek

12:50
Mihriban’ın katilinden kan donduran ifade Emniyette döküldü
Mihriban'ın katilinden kan donduran ifade! Emniyette döküldü
12:49
İslam Memiş’ten gram altın için çılgın tahmin
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin
11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:44
İstanbul Havalimanı’nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
İstanbul Havalimanı'nda bir bardak çaya ödediği paraya isyan eden vatandaş
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 13:19:12. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Dolu Dolu Program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.