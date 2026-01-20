Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Yarıyıl Tatilinde Dolu Dolu Program

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilinde çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği birbirinden renkli etkinliklerle kenti adeta bir çocuk şenliğine dönüştürüyor. Kültürden sanata, eğitimden sosyal desteklere kadar birçok alanda hazırlanan programlar, tatil boyunca çocukları bekliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilini çocuklar için sadece bir dinlenme değil keşfettikleri, öğrendikleri ve keyifle hatırlayacakları özel anılara dönüştürüyor. Kentin dört bir yanında düzenlenen etkinliklerle çocuklar yeni deneyimler kazanırken, aileler de çocukların güvenli, eğlenceli ve öğretici bir ortamda tatilin tadını çıkarmasının mutluluğunu yaşıyor.

Antalya Şehir Tiyatroları, sömestr tatiline özel olarak sahnelediği çocuk oyunlarıyla minik izleyicileri tiyatroyla buluşturuyor. Çocuklara yönelik hazırlanan oyunlar, hem eğlenceli içerikleri hem de öğretici mesajlarıyla dikkat çekiyor. 17 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen "Çocuklar ve Gençler İçin Yarıyıl Tiyatro Şenliği" kapsamında oyunlar, her gün saat 15.00'te Yıldız Kenter Sahnesi'nde biletli şekilde sahnelenmeye devam ediyor.

Çevre ve yaratıcılık bir arada

Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen atölye çalışmalarıyla çocuklar; çevre bilinci, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam konularında bilinçleniyor. Uygulamalı atölyeler, çocukların yaratıcılıklarını ortaya koymalarına olanak sağlıyor. Atölyelere katılım sağlamak isteyen çocuklar, hafta içi 09.00 ile 16.00 saatleri arasında randevu oluşturarak etkinliklere katılabiliyor.

Kitaplarla dolu bir tatil

Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi, sömestr tatilinde de çocukları kitaplarla buluşturmaya devam ediyor. Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan ve sessiz ortamıyla dikkat çeken kütüphane, pazar ve pazartesi günleri hariç her gün 09.30-18.30 saatleri arasında hizmet veriyor. Araştırma ve okuma salonlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap eden kütüphane, çocukların tatil sürecini verimli değerlendirmesine katkı sağlıyor.

Antalya Oyuncak Müzesi, çocuklara yönelik oyun ve atölye çalışmalarıyla tatil süresince minik ziyaretçilerini ağırlıyor. Etkinlikler, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar sunuyor. Minikler, atölye çalışmalarına randevu oluşturarak katılım sağlayabiliyor.

Antalya Doğal Yaşam Parkı da sömestr tatilinde çocuklara doğayı ve canlıları yakından tanıma fırsatı sunuyor. Parkta gerçekleştirilen geziler sayesinde çocuklar, farklı hayvan türlerini doğal yaşam alanlarına yakın ortamlarda gözlemleyerek doğa sevgisi ve çevre bilinci kazanıyor. Minikler, pazartesi günleri hariç haftanın diğer günleri 09.00-17.30 saatleri arasında parkı ziyaret edebiliyor.