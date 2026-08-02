Antalya'da COP31 için Su Altyapısı Güçlendiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da COP31 için Su Altyapısı Güçlendiriliyor

Antalya\'da COP31 için Su Altyapısı Güçlendiriliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASAT, COP31 öncesinde Antalya'daki içme suyu altyapısını güçlendiriyor ve su kayıplarını azaltıyor.

(ANTALYA) - Antalya genelinde kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hatlarını yenileyerek fiziki su kayıplarını azaltan ASAT, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında da yoğun bir çalışma yürütüyor.

Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 hazırlıkları kapsamında Aksu ve Serik-Belek bölgesindeki içme suyu tesislerinde incelemelerde bulunan ASAT Genel Müdürü Cengiz Gülebay, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirerek teknik ekiplerden bilgi aldı.

Gülebay, yaklaşık 100 bin yerli ve yabancı misafirin güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla tüm hazırlıkların planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, "Son 7 yılda Serik-Belek bölgesinin içme suyu altyapısını güçlendirmek için yaklaşık 2,4 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. COP31 kapsamında yürüttüğümüz ilave çalışmalarla da bölgenin artan su ihtiyacını güvence altına alıyor, Antalya'yı uluslararası organizasyona en güçlü altyapıyla hazırlıyoruz" dedi.

COP31 İÇİN YENİ İSALE HATTI DEVREYE ALINIYOR

Çalışmalar kapsamında Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi'nde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) sahasında bulunan üç adet derin su kuyusundan temin edilecek yaklaşık 120 litre/saniye debisindeki içme suyu, yeni oluşturulan isale hatları aracılığıyla COP31 etkinlik alanına güvenli şekilde ulaştırılacak. Böylece zirve alanının içme suyu ihtiyacı güçlü ve sürdürülebilir bir altyapıyla karşılanmış olacak.

ZİRVE ÖNCESİ KRİTİK SİSTEMLERE TAM REVİZYON

Etkinlik alanında bulunan mekanik ekipmanlar ile elektrik altyapısında bakım, onarım ve revizyon çalışmaları tamamlanarak tüm sistemler kesintisiz hizmet verecek şekilde hazır hale getiriliyor. ASAT ekipleri, olası tüm senaryoları değerlendirerek zirve boyunca hizmet sürekliliğini sağlayacak teknik hazırlıklarını titizlikle sürdürürken, COP31 süresince sorunsuz ve kesintisiz su arzını desteklemek amacıyla EXPO alanı içerisinde de mevcut içme suyu hatlarının ıslah çalışmalarını gerçekleştiriyor.

SERİK-BELEK'TE SU ARZI GÜVENCE ALTINDA

Zirve döneminde konaklamanın yoğunlaşacağı Serik-Belek turizm bölgesinde de içme suyu arz güvenliğini artıracak önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Belkıs İçme Suyu Tesisi ile Karadayı İçme Suyu Tesisi üzerinden bölgeye yaklaşık 5 bin metreküp/saat ilave içme suyu iletimi planlanırken, Belek'teki 5 içme suyu deposu ile 2 terfi merkezi kesintisiz şekilde beslenerek artan su ihtiyacına güçlü bir altyapı oluşturuldu.

SU KAYIP VE KAÇAKLARINA KARŞI KALICI ÇÖZÜMLER

ASAT Genel Müdürlüğü, sürdürülebilir su yönetimi anlayışı doğrultusunda COP31 öncesinde Belek Oteller Bölgesi'nde de önemli altyapı yatırımlarını hayata geçirdi. Çalışmalar kapsamında eski isale hatları yenilenirken, hatların bir bölümü yol güzergahına alınarak işletme ve bakım süreçleri kolaylaştırıldı. Otel parselleri içerisinde bulunan su sayaçlarının parsel dışına taşınmasıyla ölçüm güvenilirliği artırılırken, kaçak kullanımın ve fiziki su kayıplarının azaltılması hedeflendi.

Hayata geçirilen tüm bu çalışmalar, COP31 süresince kesintisiz ve güvenli içme suyu hizmeti sunmanın yanı sıra, su kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve Antalya'nın uzun vadeli su altyapısının güçlendirilmesine de katkı sağlayacak. ASAT Genel Müdürlüğü, planlı yatırımları, güçlü teknik altyapısı ve 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla hem Antalyalı vatandaşların hem de zirve kapsamında kente gelecek misafirlerin güvenli ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

Antalya Su ve Atıksu İdaresi, Antalya, Güncel, Ulaşım, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da COP31 için Su Altyapısı Güçlendiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500’ü aştı, can kaybı 1500’e yaklaştı Ebola bilançosu ağırlaşıyor: Vaka sayısı 3 bin 500'ü aştı, can kaybı 1500'e yaklaştı
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı Markette dehşeti yaşayan çocuk o anları anlattı
CHP’de yeni kriz Gürsel Tekin görevden mi alındı CHP'de yeni kriz! Gürsel Tekin görevden mi alındı?
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır Cem Küçük’ten dikkat çeken direniş Gözaltında da tutuklanırken de aynı tavır! Cem Küçük'ten dikkat çeken direniş

14:21
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı
44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
14:17
Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed’ten acı haber
Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber
14:14
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
13:15
İstanbul’da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü
12:37
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti
12:10
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2026 14:42:23. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da COP31 için Su Altyapısı Güçlendiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.