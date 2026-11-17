Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan Türkiye İklim Okulu, bugün de ulusal ve uluslararası uzmanları buluşturan etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı ile uluslararası çevre ve iklim kuruluşları ortaklığında düzenlenen panellerde, iklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir eğitimin ve küresel sivil toplum işbirliğinin önemi masaya yatırıldı.

Türkiye İklim Okulunda düzenlenen İklim Eylemi ve Sürdürülebilir Çevre Eğitimi panelinde gençlerin iklim değişikliğine karşı çözüm önerileri ve kuşaklar arası iş birliği ele alındı.

Uluslararası katılımcıların da konuşmacı olarak yer aldığı panelde, gelecek nesillere kalıcı bir iklim bilinci kazandırmak adına eğitimde atılması gereken stratejik adımlar ve küresel saha deneyimleri paylaşıldı.

Eğitim yoluyla iklim bilincinin nasıl artırılabileceği üzerinde duran katılımcılar, gençlerin ve küresel hareketlerin dönüşümdeki rolüne ilişkin görüşlerini dile getirdi.

"Geleceği Korumak: Çocuklarla İklim ve Sürdürülebilir Yaşam"

"Geleceği Korumak: Çocuklarla İklim ve Sürdürülebilir Yaşam" başlıklı panelde ise iklim değişikliğiyle mücadelede etkili iletişimin gücü, çocukların ve gençlerin iklim politikalarına katılımı, afet bilincinin geliştirilmesi ve kuşaklar arası sorumluluk ele alındı.

Çocukların ve gençlerin iklim değişikliği, enerji verimliliği, sıfır atık, geri dönüşüm ve e-atık yönetiminin önemi gibi konularda bilinçlenmesinin önemine işaret eden konuşmacılar, genç kuşakların iklim eylemine aktif katılımlarının desteklenmesi gerektiğine dikkati çekti.

"Gökyüzünden Yeryüzüne: Havacılık Eğitiminde İklim ve Sürdürülebilirlik"

"Gökyüzünden Yeryüzüne: Havacılık Eğitiminde İklim ve Sürdürülebilirlik" panelinde ise uzman konuşmacılar, havacılık sektörünün iklim kriziyle mücadeledeki rolünü masaya yatırdı.

Uluslararası havacılık faaliyetlerinden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarının izlenmesi ve küresel ısınmaya neden olan emisyonlarla mücadelede atılması gereken adımların ele alındığı panelde, havacılık alanında mesleki ve teknik eğitim verilen okullarda yürütülen çevreci uygulamalar aktarıldı.

Atölye çalışmaları ve proje sunumları

Türkiye İklim Okulunda atölye etkinliklerine de devam edildi. Atölyelerde afet farkındalığı oyunları oynandı, "Ekosistemin Görünmez İpleri" drama etkinliği düzenlendi, ziyaretçi çocuklar iklim dostu şehirler tasarladı.

Ayrıca çeşitli okulların kuraklıkla mücadele, su verimliliği ve iklim değişikliği konusunda ürettiği projeler de tanıtıldı.

Erozyonu önlemek, toprağı korumak ve çölleşmeye karşı sürdürülebilir tarımsal yöntemleri yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilen tasarımlar, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.