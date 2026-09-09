Antalya'da COP31 sürecinde tarımın geleceği için beklentiler değerlendirildi - Son Dakika
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Antalya'da COP31 sürecinde tarımın geleceği için beklentiler değerlendirildi

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Antalya Tarım Konseyi üyeleri, COP31 hazırlıkları kapsamında tarım sektörünün beklentilerini ele aldı. Vali Hulusi Şahin, iklim değişikliğinin yeni fırsatlar doğurduğunu belirterek, seraların dönüşümü ve akıllı tarım uygulamalarıyla üretimin sürdürülebilir hale getirileceğini söyledi.

Antalya Tarım Konseyi üyeleri, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları kapsamında tarım sektörünün beklentilerini irdeledi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte son 30 yılda suyun, toprağın, sıcaklığın ve iklimin değiştiğini belirtti.

İklim değişikliğinin bazı alanlarda yeni tarım fırsatları da oluşturduğunu aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Bundan 30 yıl önce daha ağır kışlar vardı ve bugün ciddi bir ekonomi konumuna gelen egzotik meyveler tarımını, Antalya pek bilmiyordu. Ama bugün iklimin daha da yumuşaması ve ısınmasıyla beraber yeni bir tarım fırsatı doğdu ve bu fırsatı da Antalya gayet iyi değerlendiriyor. Bir şekilde bu değişimi yönetmek zorundayız. Pozitif de olsa, negatif de olsa bir şeylerin değiştiği ortada."

Kentteki seraların da değişime uyum sağlaması gerektiğini ifade eden Şahin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün kentteki seraların dönüşümüne yönelik bir çalışma başlattığını kaydetti.

Yeni tarım modelinin akıllı tarım ve sürdürülebilirlik anlayışıyla şekillenmesi gerektiğine işaret eden Şahin, "Enerji ve suyu iyi yönetmekten geçiyor. Buna yönelik artık modern çözümler var. Belli bir takvim içerisinde biz tüm tarımsal üretimimizi yeni tip tarıma dönüştüreceğiz. Bu kapsamda yenilenebilir enerji kullanımı, su hasadı, akıllı su kullanımı ile ilacı ve gübreyi daha akıllı kullanacağız diyebilmeliyiz." diye konuştu.

Nehirlerden denize ulaşan atıklara da değinen Şahin, denizlerin kıymetli olduğunu ve kaybedildiği zaman tarımın da etkileneceğini dile getirdi.

Şahin, tarımsal üretim çeşitlerinin bütünlük içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini de kaydetti.

Konsey kalıcı miras için çalışmalara başladı

Antalya Tarım Konseyi Başkanı ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da Antalya'nın tarımsal üretimiyle Türkiye için çok önemli bir kent olduğunu söyledi.

Bu gücü geleceğe taşımak için toprağın, suyun ve doğal kaynakların korunması gerektiğini vurgulayan Çandır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"COP31, yalnızca büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak anlamına gelmiyor. Dünyanın Antalya'ya gelmesi kadar, Antalya'nın bu büyük buluşmadan nasıl bir mirasla çıkacağı da bizim için büyük önem taşıyor. COP31'in sürekli öncelikleri arasında gıda güvenliği, sürdürülebilir ve dirençli gıda sistemleri, tarım sektörünün dönüşümü, su ve kuraklık bulunmaktadır. Dolayısıyla hem Antalya hem de tarım sektörümüz için önümüzde çok önemli bir avantaj bulunmaktadır. Ancak COP31'i Antalya tarımı açısından kalıcı bir mirasa dönüştürmek için somut önerilere ihtiyacımız var."

Çandır, konsey olarak kalıcı bir miras için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Toplantıya, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, sektör temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da COP31 sürecinde tarımın geleceği için beklentiler değerlendirildi - Son Dakika

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