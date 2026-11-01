Antalya'da COP31 zirvesi için Liderler Yolu 11 Kasım'da 07.30-12.00 arası kapanacak - Son Dakika
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Antalya'da COP31 zirvesi için Liderler Yolu 11 Kasım'da 07.30-12.00 arası kapanacak

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COP31 İklim Zirvesi kapsamında Antalya'da 10-11 ve 12 Kasım'da bazı güzergahlarda geçici trafik düzenlemesi uygulanacak. Valiliğin duyurusuna göre D-400 kara yolundaki Liderler Yolu 11 Kasım'da 07.30-12.00 saatlerinde tamamen trafiğe kapatılacak.

Antalya Valiliği, 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 Türkiye İklim Zirvesi kapsamında, 10-11 ve 12 Kasım'da bazı güzergahlarda geçici trafik düzenlemeleri uygulanacağını bildirdi.

Valilik tarafından yapılan duyuruya göre, Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirveye çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey lider katılacak.

Bu kapsamda, havalimanı nizamiye ile havalimanı kavşağı arasındaki yolun her iki yönünde konuk heyet konvoyları ve vatandaş trafiği için ayrı şeritler oluşturulacak.

Havalimanı Kavşağı ile Belek Shell kavşağı arasındaki yaklaşık 18 kilometrelik D-400 kara yolunun da geliş ve gidiş yönlerinde trafik düzenlemesine gidilecek.

Konuk devlet başkanları ve heyetlerinin kullanacağı, D-400 kara yolunun Belek Turizm Yolu'na bağlandığı bölüm ile Land of Legends Kavşağı arasındaki "Liderler Yolu" ise 11 Kasım'da 07.30-12.00 saatlerinde tamamen trafiğe kapatılacak. Liderlerin zirve alanına ulaşımının tamamlanmasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden açılacak.

EXPO2016 Bulvarı'nı yalnızca resmi görevli araçlar ile shuttle araçları kullanabilecek. Bu güzergahın sol şeridi acil müdahale ekiplerine, sağ şeridi ise shuttle araçlarının geliş ve gidişine ayrılacak.

Havalimanına ulaşım güzergahları belirlendi

Duyuruda, şehir merkezi, Kundu-Lara ve Serik yönlerinden havalimanına ulaşımda kullanılacak güzergahlar da paylaşıldı.

Buna göre şehir merkezinden havalimanına Bülent Ecevit Bulvarı, Rauf Denktaş Caddesi ve Kardeş Kentler Caddesi üzerinden, Kundu-Lara bölgesinden ise Yaşar Sobutay Bulvarı ve Kardeş Kentler Caddesi üzerinden ulaşım sağlanabilecek. Serik yönünden gelen sürücülerin ise D-400 kara yolundaki yönlendirme tabelalarını takip etmesi gerekecek.

Öte yandan, 10-11 ve 12 Kasım'da il genelinden hareket eden shuttle araçları D-400 kara yolunu kullanmayacak.

Belek Oteller Bölgesi'ne lojistik malzeme transferi yalnızca 5 No'lu Kontrol Noktası üzerinden yapılacak. Alanya-Side istikametinden gelen shuttle araçları ile lojistik taşıma yapan araçlar da bu güzergahı kullanabilecek.

Valilik, sürücülerin yönlendirme tabelalarına ve görevli personelin uyarılarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Antalya'da COP31 zirvesi için Liderler Yolu 11 Kasım'da 07.30-12.00 arası kapanacak - Son Dakika
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