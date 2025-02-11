Antalya'da 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı

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Antalya, Uğur Bayraktar'ın yönettiği 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2' filminin özel gösterimine ev sahipliği yaptı. Gösterime katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sinema sektörünü Antalya'ya davet etti.

11.02.2025 12:27  Güncelleme: 13:24
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(ANTALYA) - Antalya, yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın yaptığı "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2" filminin oyunculu özel gösterimine ev sahipliği yaptı. Gösterime katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Sinema sektörünü yerli ve yabancı sinema projeleri için ayrıca bu tür gala ve gösterimler için kentimize bekliyoruz" dedi.

Yönetmenliğini Uğur Bayraktar'ın yaptığı "Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2" filminin oyunculu özel gösterimi, Antalya'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapıldı. Filmin senaristi ve yönetmeni Uğur Bayraktar'ın yanı sıra filmin oyuncularının da hazır bulunduğu galaya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek ve sinemaseverler katıldı.

Gecede konuşan Vali Şahin, sinema salonlarını özlediklerini belirterek, "Biz sinema ile dünyaya geldik, sinema ile büyüdük. Sinema salonları pandemi döneminde biraz kesintiye uğradı. Şimdi tekrar salonlara dönmek, beyaz perdenin yeniden canlanması mutluluk verici. Yeni filmlerin yapılması, sektörün canlanması için birilerinin taşın altına elini koyması gerekiyordu. Emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Böcek de Antalya'yı kültür ve sanatın merkezi yapma hedefiyle azimle gururla çalışmalara devam ettiklerini aktararak, şunları söyledi:

"Bu yıl 62'ncisini yapacağımız Altın Portakal Film Festivali ülkemizin en köklü ve prestijli film festivalidir. Göreve geldiğimiz günden bu yana festivalimizi özüne döndürerek sinema sanatının daha iyi seviyelere çıkması için sanata ve sanatçıya destek vermeye devam ediyoruz. Antalya'mız sadece sinema festivalinin düzenlendiği bir şehir değil, doğası, tarihi, kültürüyle doğal bir plato özelliği taşıyan filmlerin çekimine, tanıtımına, galalarına ev sahipliği yapan bir sinema kentidir. Ayrıca konaklama, ulaşım ve iklim imkanlarının sağladığı avantajlarıyla sinema sektörü ve paydaşları için önemli bir cazibe merkezidir. O nedenle sinema sektörünü yerli ve yabancı sinema projeleri için ayrıca bu tür gala ve gösterimler için kentimize bekliyoruz."

Oyuncularla filmi izleyen Başkan Böcek, gecenin sonunda film ekibine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 'Dayı: Bir Adamın Hikayesi 2' Filminin Özel Gösterimi Yapıldı - Son Dakika

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