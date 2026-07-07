Antalya'da Depo Yangını

ANTALYA'da bir evin bitişiğindeki depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, inşaat malzemelerinin bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Cem Karaca Caddesi 6348 Sokak'taki bir depoda meydana geldi. İnşaat işleriyle uğraşan ve dizindeki rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası evinde istirahat eden Muhsin Karakaya'ya ait evin bitişiğindeki depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. O sırada evde bulunan Karakaya, komşularının "Depo yanıyor" diye bağırması üzerine dışarı çıktı. Alevlere müdahale etmeye çalışıp, başarılı olamayan Karakaya ve yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, alevlerin tamamen sardığı depoya müdahale etti. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine destek vererek alevlerin kontrol altına alınmasına yardımcı oldu. Yaklaşık 30 dakika süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yeniden alevlenme riskini ortadan kaldırmak ve soğutma çalışmalarını daha güvenli gerçekleştirmek amacıyla depoda hasar gören kapıyı kırıp, duvarları yıktı. Depoda bulunan inşaat yapımında kullanılan malzemeler ve çeşitli yapı malzemeleri, yangında kullanılamaz hale geldi.

'AŞURE YAPMAYA KOMŞUYA GİTMİŞTİM'

Komşuya aşure yapmaya gittiği sırada yangından haberdar olduğunu anlatan Nazlı Karakaya, "Aşure yapmak için komşuya gitmiştim, evde değildim. O esnada yangın çıkmış. Eşim oradaydı, telefon gelince hemen buraya geldim" dedi.

'AMELİYAT OLDUĞUM İÇİN EŞYALAR DEPODAYDI'

Yangın esnasında evde bulunan Muhsin Karakaya ise "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Ben içeride uyuyordum. Komşu gelip 'depo yanıyor' diye bağırdı. İçeride inşaat yapımında kullanılan kaynak motoru, kazma- kürek gibi malzemeler vardı. Ameliyat olduğum için işe de gidemiyordum o yüzden o eşyalar depodaydı" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber: Adem AKALAN- Aysu DURSUN- Kamera: Burak YALMAN/ANTALYA,