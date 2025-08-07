Antalya\'da Depo Yangını: 300 Milyon TL Zarar

ANTALYA'da otel ekipmanları malzemesi satılan bir iş yerinin deposunda çıkan yangın güçlükle 2 saatte kontrol altına alınırken, zararın 250- 300 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Çağdaş sokakta yer alan otel ekipmanları malzemesi satılan bir iş yerinin deposunda çıktı. İddiaya göre, elektrik kontağından çıkan yangını gören iş yeri çalışanı alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekibi yangının büyümesi üzerine takviye talebinde bulundu. Bunun üzerine Hürriyet, Aksu, Kepez ve Cumhuriyet itfaiye istasyonlarından takviye ekip gönderildi. Ekipler, olay yerine gelirken alevler tüm depoyu sardı. İtfaiye ekibi zaman zaman zorluk yaşarken, değişmeli olarak depo içerisine girerek söndürme çalışmalarını gerçekleştirdi. Yangın esnasında depo çalışanı olduğu öğrenilen ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin, büyük büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Zaman zaman gözyaşı da döken kişi, deponun yanışını çaresiz gözlerle izledi. Aynı kişi itfaiye ekibinin hortum çekmesine de yardımcı oldu.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin tüm mücadele ve çalışmasına rağmen sönmezken alevler gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekibi içerisinde bardak, porselen tabak, mutfak set grubu, çatal bıçak, endüstriyel mutfak ürünleri gibi çeşitli eşyalar bulunan depo yangınını 2 saatte kontrol altına alabildi. Ekipler, söndürme çalışmasını tamamladıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Yangında depo içerisinde yanan ürünlerden dolayı yaklaşık 250- 300 milyon TL'den fazla zarar olduğu öğrenildi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemeler sürdürülüyor.