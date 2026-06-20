Antalya'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Antalya'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı

Antalya\'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
20.06.2026 20:12
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Antalya'da bir depoda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'da saat 17.00 sıralarında kullanılmayan depodaki ahşap parçaların henüz bilinmeyen nedenle tutuşmasının ardından yangın büyüdü. Alevlerin bitişikteki bir firmaya ait araç bakım ve tamiratının yapıldığı servise sıçradığı yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını söndürebilmek adına iş yerinin yan duvarlarını kırarken, içerden de müdahalede bulundu. Yangında iş yerinin yedek parça deposuyla beraber ofislerin olduğu bölümler zarar gördü. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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