Antalya'da Don Tehlikesi İçin Zirai Nöbet

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Antalya'da sıcaklık gece sıfırın altına düştü seralarda ' Zirai don' nöbeti başladı

Ürünlerini korumak için sabaha kadar seralarda nöbet tutuyorlar

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde çiftçiler, gece sıfırın altına kadar dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları nedeniyle seralarındaki ürünleri don tehlikesine karşı korumak için zirai don nöbeti tutuyor. Çiftçiler seralarında soba yakarak delmedikleri çay eşliğinde gece boyunca ürünlerini kontrol ediyor. Akşam saatlerinde başlayan nöbet, sabahın ilk ışıklarına kadar sürüyor.

Burmahancı Mahallesi'nde biber üreticisi İbrahim Uslu, "Sezon soğukların gelmesiyle başladı. Uykusuz gecelerde, soba yakmaya devam ediyoruz. Ürünleri sağlıklı yetiştirmek için bu saatte komşularla beraber akşamın geç vaktinde nöbete başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar ürünler kontrol ediyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz, kolay ekmek yok. Her gün soba yakıyorsun, külünü temizliyorsun, kolay bir iş değil. Üretim zor iş. Gece sık sık dereceleri kontrol ediyoruz, dereceler düştüğü zaman seralarımızı kontrol ediyoruz" dedi.

"Bitki üşümeye başlar"

Diğer bir üretici Abdullah Çetin ise, "Seraları don vurmasın diye gecenin 3'ünde kalkıp geliyoruz. Çocuklarımızın rızkını kazanmak için mücadele ediyoruz. Şu an nöbetteyiz hep beraber. Komşularla beraber birbirimize destek oluyoruz. Ortalama 3 derecede sobalarımızı yakıyoruz. Çünkü çok bekletirsen bitki üşümeye başlar, o yüzden erken yakmaya çalışıyoruz" diye konuştu.