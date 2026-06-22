Antalya'da Dumansız Plaj Denetimi - Son Dakika
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Antalya'da Dumansız Plaj Denetimi

Antalya\'da Dumansız Plaj Denetimi
22.06.2026 15:05
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Antalya'da 'Dumansız Plaj' uygulaması kapsamında denetimler yapıldı, sigara yasağı uyarıldı.

Antalya'da Konyaaltı Sahili'nde "Dumansız Plaj" uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Turizm ve Sahiller Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, "Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi" hedefleri kapsamında sorumluluk alanlarında bulunan plajlarda hem denetim yaptı, hem vatandaşı bilgilendirdi.

Zabıta memuru Mustafa Çağrı Nefes, belediye olarak vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve keyifli bir plaj deneyimi yaşaması için denetimleri sürdürdüklerini belirtti.

Beach Park Varyant'ta ve Boğaçayı'nda bulunan EKDAĞ Plajları ile Liman Mahallesi'ndeki ANET plajında dumansız alanlar oluşturduklarını anlatan Nefes, bu alanlarda sigara içmenin yasak olduğunu kaydetti.

Nefes, yasağa uymayan vatandaşlara, Antalya Valiliği Genelgesi ve Kabahatler Kanunu gereği idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Dumansız Plaj Denetimi - Son Dakika

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