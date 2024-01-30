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Antalya'da Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile Deniz Kirliliğine Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Antalya'da Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile Deniz Kirliliğine Cezalar Kesildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Elektronik Gemi Denetim Sistemi, deniz kirliliğine neden olan gemilere toplam 52 milyon 560 bin lira ceza uyguladı. Sistem, Antalya körfezinde gece gündüz denetim faaliyetleri yürüterek deniz araçları kaynaklı kirliliği 7/24 kontrol ediyor. Termal ve gece görüşlü kameralarla izlenen deniz sahasında atık boşaltan gemilere anında müdahale edilerek cezai işlem uygulanıyor. Bu sistem sayesinde 2023 Temmuz-2024 Ocak arasında 35 deniz aracına ceza kesildi.

30.01.2024 - 15:27,  Güncelleme: 15:32
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından gemilerin neden olduğu kirliliğin önlenmesine yönelik olarak kurulan 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi' denizi kirletenlere göz açtırmıyor. Sistemin, deniz kirliliğine neden olduğunu tespit ettiği gemilere toplam 52 milyon 560 bin lira ceza uygulandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, deniz sorumluluk alanı olan Antalya körfezinde doğuda Aksu Beşgöz Deresi ve batıda Göynük Çayı arasındaki 320 kilometrekarelik alanda deniz kirliliğine yönelik gece gündüz denetim faaliyetleri yürütülüyor. Antalya'da deniz araçları kaynaklı kirliliğin 7/24 denetlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından temmuz ayında hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetleme Sistemi ile Akdeniz 22 noktada kurulan termal ve gece görüşlü kameralarla izleniyor. Merkezde sürekli ekranları kontrol eden ekipler, gemilerden kaynaklı kirliliğin tespitinde anında bölgeye sürat botlarıyla görevli personel sevk ediyor. Atığını boşalttığı belirlenen gemilere caydırıcı cezai işlem uygulanıyor. 2023 Temmuz- 2024 Ocak ayı arasında deniz kirliliğine neden olduğu tespit edilen 35 deniz aracına toplam 52 milyon 560 bin lira ceza uygulandı.

KIYILARA ANLIK TAKİPLE MÜDAHALE

Büyükşehir Belediyesi Deniz Kıyı Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Yıldırım, Türkiye'de bir ilk olan teknoloji ile Antalya'nın denizini kirlilikten koruduklarına dikkati çekerek, "Takip ettiğimiz alan çok büyük olduğu için geleneksel yöntemler yerine 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi Merkezi' hayata geçirildi. Deniz sahası gece gündüz yüksek çözünürlüklü kameralar ile takip edilip taranıyor. Kaydedilen görüntüler anlık olarak Elektronik Gemi Denetim Sistemi merkezine aktarılıyor. Sintine boşalttığı tespit edilen gemilere ekiplerimiz tarafından kısa sürede müdahale ediliyor ve tutanakla ceza uygulanıyor, bir yandan da numuneler alınıyor. Şu ana kadar bu sistem sayesinde 52 milyon 560 bin lira ceza kesildi" diye konuştu. (DHA)

Antalya\'da Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile Deniz Kirliliğine Cezalar Kesildi
Kaynak: DHA
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Antalya, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile Deniz Kirliliğine Cezalar Kesildi - Son Dakika
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