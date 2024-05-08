Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Antalya\'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşini çalıştığı zincir market şubesinde bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme' suçundan ceza verdi.

08.05.2024 10:51  Güncelleme: 10:59
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Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşini çalıştığı zincir market şubesinde bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yavlak ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık, yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Yavlak'a "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmadı.

Olay

Kepez'deki bir zincir marketin şubesinde çalışan Sümeyye Yavlak (26), 21 Ağustos 2023'te iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak ile tartışmış, eşinin bıçakla kovaladığı kadın kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren Yavlak, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçmıştı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika
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