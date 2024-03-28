Antalya\'da Eşini Bıçaklayarak Öldüren Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Antalya'nın Kepez ilçesinde, eşini, çalıştığı zincir market şubesinde bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Yavlak ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada söz verilen sanık Mehmet Yavlak, bu duruma düşmesinin sebebini maktulün erkekliğine laf etmesi olduğunu savundu. Yavlak, "Bana, 'Sevgilimle mutlu mesut yaşarım.' dedi. Bunlar benim için kolay şeyler değil. Olay esnasında uyuşturucunun etkisindeydim. Pişmanım. Takdir mahkemenindir. Affınıza sığınıyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Olay
Antalya'nın Kepez ilçesinde 21 Ağustos 2023'te zincir markette çalışan Sümeyye Yavlak (26), iş yerine gelen eşi Mehmet Yavlak ile tartışmıştı. Eşinin bıçakla kovalaması üzerine Sümeyye Yavlak, kendisini marketin deposuna kilitlemişti. Kapıyı kırarak içeri giren ve eşini bıçaklayan Mehmet Yavlak kaçmıştı.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kadının yaşamını yitirdiği belirlenmişti.
Geçen duruşmada, esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
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