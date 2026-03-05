Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

05.03.2026 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abdullah P.'nin eşini öldürmesiyle ilgili duruşma süreci devam ediyor, beraat talep etti.

Antalya'da eşini silahla ateş ederek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Abdullah P, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, yaşanan olayda kendisinin mağdur olduğunu öne sürerek, "Bir öğretmen babası olarak söylüyorum, gerçekten çok zor durumdayım. Kendisi beni aldattı. Pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde Abdullah P. (55), 27 Kasım 2024'te 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş P'yi (39) silahla öldürmüş, olay yerinden kaçan Abdullah P, ekiplerce yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:32
İran’da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230’a yükseldi.
İran'da saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 1230'a yükseldi.
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:40:25. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.