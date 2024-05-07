Serik'te eski eşini ve arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Serik'te eski eşini ve arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

Serik\'te eski eşini ve arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde, E.O. isimli kişi eski eşini ve yanındaki arkadaşını bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kendi imkanlarıyla gittiler ve kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Şüpheli E.O. polis tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. E.O'nun ifadesinde, eski eşini yanında gördüğünde sinirlendiğini ve ne yaptığını bilmeyerek bıçakladığını söylediği belirtildi.

07.05.2024 15:53
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Antalya'nın Serik ilçesinde eski eşini ve yanındaki arkadaşını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Belkıs Mahallesi'nde E.O. (29) ile 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı P.G. (28) ile yanında bulunan V.G. (28) arasında tartışma çıktı.

E.O. tartışma sırasında eski eşi ve V.G'yi bıçakla yaraladı.

Yaralılar olaydan sonra kendi imkanlarıyla Serik Devlet Hastanesi'ne gitti.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan kadın, buradaki müdahalenin ardından Antalya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Şüpheli E.O. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.O'nun ifadesinde, tekrar evlenmek için çaba sarf ettiği eski eşini V.G'nin yanında gördüğünde sinirlendiğini, ne yaptığını bilmeyerek bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: AA

Antalya, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te eski eşini ve arkadaşını bıçaklayan kişi tutuklandı - Son Dakika

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