Antalya'da esnaf kefalet davasında tutuklu 6 sanık, adli kontrolle tahliye edildi - Son Dakika
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Antalya'da esnaf kefalet davasında tutuklu 6 sanık, adli kontrolle tahliye edildi

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Antalya'da esnaf kefalet kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 6 tutuklu sanık, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşmada savunma yapan sanıklar suçlamaları reddederken, mahkeme heyeti kararının ardından duruşmayı erteledi.

Antalya'da esnaf kefalet kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik soruşturma kapsamında, "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 6'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.A, H.S, H.Ç, Antalya Semt Pazarcılar Odası eski Başkanı M.B, H.Y.K. ve S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi eski Başkanı T.B ile tutuksuz sanıkların bir kısmı ve sanık avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek suçsuz olduklarını savundu ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, ara kararında tutuklu 6 sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Olay

Antalya'da esnaf kefalet kooperatifi ve pazarcılar odasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltı kararı verilen 84 şüpheli yakalanmış, soruşturma kapsamında 36 kişinin de zanlı sıfatıyla ifadesine başvurulmuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanmış, 72'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tutuklu sanıklardan 6'sı daha sonra yapılan itirazlar üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 75 milyon lira değerindeki tapu ve mal varlıklarına el konulmuş, toplam 42 milyon 709 bin 140 lira kamu zararına yol açıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da esnaf kefalet davasında tutuklu 6 sanık, adli kontrolle tahliye edildi - Son Dakika

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