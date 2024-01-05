 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangında 60 yaşındaki Rahmi Kaya hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Antalya\'da Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti
05.01.2024 - 13:32,
Abone Ol

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evde çıkan yangında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'ndeki 2 katlı evin giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla adrese 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu evdeki yangın söndürüldü.

Ekiplerin evde yaptığı çalışmada, 60 yaşındaki Rahmi Kaya'nın cesedine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Atatürk Caddesi, Gazipaşa, İtfaiye, Antalya, İtfaiye, Ölüm, Soruşturma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:25:33. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Ev Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement