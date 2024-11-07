Antalya'da Evde Diş Sağlığı Hizmeti İle Hastalara Destek - Son Dakika
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Antalya'da Evde Diş Sağlığı Hizmeti İle Hastalara Destek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Evde Sağlık Hizmeti kapsamında yaşlı ve engelli vatandaşlara evlerinde diş sağlığı hizmeti sunarak, sağlıklarını korumalarına yardımcı oluyor. Bu hizmetle birlikte hastalar, diş çekimi, dolgu ve diş temizliği gibi işlemleri evlerinde yaptırabiliyor.

07.11.2024 12:30
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Evde Sağlık Hizmeti ile hastaneye gidemeyen ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve hasta vatandaşlar, tıbbi desteğin yanında diş sağlığı hizmetlerine de evlerinden ulaşabiliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Kepez ilçesindeki Sağlık Merkezi bünyesindeki Evde Sağlık Hizmeti ile engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan ihtiyaç sahibi vatandaşların rutin tıbbi ihtiyaçlarını evlerinde karşılayarak, hayatlarını kolaylaştırıyor. Doktor, hemşire, fizyoterapist ve bakım personeli tarafından hastalar, evlerinde periyodik olarak ziyaret ediliyor.

Vatandaşlara, evlerinde birinci basamak sağlık hizmetleri veriliyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hastanın, nakil ambulansı ve hastane servis araçları ile sağlık kurumlarına sevki sağlanıyor. Evde Sağlık Hizmetleri kapsamında diş tedavisi de yapılıyor. Yaşlı ve engelli vatandaşların ayağına giden diş doktoru dolgu, diş çekimi, diş taşı temizleme gibi işlemleri yapabiliyor.

Mobil ünit ile cihazı ile evde hizmet

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Evde Sağlık Birimi'nde görevli Diş Hekimi Dilara Bölükbaşı şu bilgileri verdi:

"Hastaneye gelemeyecek durumunda olan hastaların evlerine giderek diş tedavisi gerçekleştiriyoruz. Evde diş çekiminin aynı sırada mobil diş ünit cihazı ile de dolgu, diş taşı temizliği ve protez uyumlandırma işlemleri gerçekleştiriyoruz. Evde gerekli tüm önlemleri alabiliyoruz. Daha kapsamlı tedaviye ihtiyacı olan vatandaşları da ambulansla diş hastanelerine götürüp, tedavilerini gerçekleştiriyoruz. 2024 yılı içerisinde 101 evi ziyaret ederek, 45 diş çekimi, 5 diş temizliği, 2 dolgu ve 7 protez işlemi gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Yemek yiyemiyor, gülemiyordum"

Hizmetlerden faydalanan 62 yaşındaki Cemile İpdeş, diş problemi dolayısıyla yemek yiyemediğini gülümsemeyi bile unuttuğunu belirterek, "Dişlerimi kullanamadığım için ne çiğneyebiliyor ne de yemek yiyebiliyordum. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Merkezi'ne başvurdum. Hemen ilgilendiler. Diş tedavim yapıldı, çürük olan dişlerim çekildi dolgu yapıldı. Artık istediğim her şeyi rahat rahat yiyebiliyorum, gülebiliyorum" dedi.

56 yaşındaki doğuştan engelli Kadir Özer ise diş problemleri yüzünden sağlıklı şekilde beslenemediğini dile getirerek, "Diş taşı birikimi ve ağız kokusu sorunum var. Büyükşehir'den doktorlar düzenli olarak evimize tedaviye geliyor. Bu tedaviler sonunda ileride daha rahat beslenebileceğim. Bu hizmetlerden çok memnunum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Evde Diş Sağlığı Hizmeti İle Hastalara Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Evde Diş Sağlığı Hizmeti İle Hastalara Destek - Son Dakika
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