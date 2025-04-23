Antalya'da falezlerden düşen Kazakistan vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi.
Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden birinin kayalıklara düştüğü ihbarını alan deniz polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye hareket etti.
Kayalıklara güçlükle ulaşan ekipler, düşen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazakistan vatandaşı İslam Aliyev (28) olduğu öğrenilen kişinin cesedi, Sahil Güvenlik botuna alınarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Falezlerden Düşen Kazak Turist Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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