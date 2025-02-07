Antalya'da falezlerden düşen Rus genç kız yaralandı.
Muratpaşa ilçesinde falezlerde fotoğraf çektirmek isteyen 28 yaşındaki Naila Vokhidova, dengesini kaybederek kayalıklara düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ayağından yaralanan Vokhidova, ekiplerin çalışmasıyla sedyeye alınarak yukarı çıkarıldı.
Vokhidova, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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