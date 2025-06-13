Antalya'da Ferdi Zeyrek İçin Lokma Dağıtımı Yapıldı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayrına kentin üç farklı noktasında lokma dağıttı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği lokma dağıtımlarında, Ferdi Zeyrek için dualar edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ferdi Zeyrek'in hayrına Muratpaşa Cami, Kepez Alanyalılar Cami ve Konyaaltı Kuba Cami olmak üzere üç ayrı noktada eş zamanlı olarak lokma dağıtımı yaptı. Cuma namazının ardından başlayan ve gün boyunca binlerce kişiye ikram edilen lokmalar, hem Ferdi Zeyrek'in ruhuna gönderilen dualarla hem de vatandaşların dayanışma duygularıyla anlam kazandı. Lokma dağıtımı alanında toplanan vatandaşlar Ferdi Zeyrek'in vefatından duydukları üzüntüyü dile getirirken, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.