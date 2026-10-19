Antalya'da fuhşa teşvik soruşturmasında 16 şüpheliden 15'i gözaltına alındı

Antalya'da yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüpheliler K.K, S.Ç, K.S, T.B, A.A, M.E, H.S, T.K, T.Ş, B.G, B.İ, S.E, S.C, Ö.Y. ve D.Ö. gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce 3 operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınan zanlılardan bazıları tutuklanmıştı.