Antalya'da Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Antalya'da Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1-29 Mart 2025 tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı'nda geleneksel Ramazan etkinlikleri düzenleyecek. Zara, Uğur Önür ve Ekin Uzunlar gibi sanatçıların sahne alacağı etkinliklerde Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve tasavvuf müziği gibi birçok kültürel etkinlik yer alacak.

25.02.2025 13:42
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştireceği Geleneksel Ramazan etkinliklerinde Zara, Uğur Önür, Ekin Uzunlar gibi sevilen isimler sahne alacak. Hacivat-Karagöz gölge oyunu, tasavvuf müziği ve yöresel geceler de Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, geleneksel Ramazan akşamlarını yaşatmak amacıyla Antalyalılar için dolu dolu bir program düzenliyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Geleneksel Ramazan etkinlikleri, 1 Mart-29 Mart 2025 tarihleri arasında Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Ramazan etkinlikleri konserlere, Hacivat-Karagöz gölge oyununa, meddah gösterisi, tasavvuf müziği ve yöresel gecelere ev sahipliği yapacak.

Ramazan etkinlikleri, her akşam saat 19.45'te Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile başlayacak. Yunus Çukurkaya ile Tasavvuf Müziği Konseri ve Semazen Gösterisi ile 1 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30'da başlayacak etkinlikliklerinde; 2 Mart Pazar akşamı Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası, 6 Mart Perşembe günü Ayça Aral, 7 Mart Cuma günü Yasin Ateş ve 8 Mart Cumartesi günü Zara konseri yer alacak. Erzurumlular, Konyalılar, Çanakkaleliler, Burdurlular, Şanlıurfalılar, Korkuteliler ve Kars-Iğdırlılar gecesi gibi yörelerin müzik ve kültürlerinin yaşatılacağı etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Geleneksel Ramazan etkinliklerinde 22 Mart Cumartesi günü Ekin Uzunlar, 23 Mart Pazar günü VoSahne, Antalyalılar ile bir araya gelecek. İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı'nın yanı sına tasavvuf müziği ve Kuran'ı Kerim tilaveti de vatandaşlarla buluşacak.

Karaalioğlu Parkı'nda kurulacak Ramazan çarsısında ise vatandaşlar alışverişten yeme-içmeye kadar birçok ihtiyacını karşılayabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika

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