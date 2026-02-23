Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Etkinlikleri, Ramazan Akşamlarına Renk Katıyor - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Etkinlikleri, Ramazan Akşamlarına Renk Katıyor

23.02.2026 11:22  Güncelleme: 12:30
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ramazan etkinlikleri, yoğun katılım ile devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen programlarda çocuklara yönelik gösterimler ve sanatçı Aden Sayan'ın performansı ile renkli anlar yaşandı. 'Diyarbakırlılar Gecesi' adlı etkinlikte ise kültürel zenginlikler sergilendi, halk oyunları ve konserlerle coşkulu anlar yaşandı.

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ramazan etkinlikleri, bu yıl da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının manevi atmosferini sosyal ve kültürel etkinliklerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu düzenlenen renkli programlarla kent sakinlerine eğlenceli anlar yaşattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ramazan akşamlarına renk katan geleneksel ramazan etkinlikleri, bu yıl Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde vatandaşlarla buluşuyor. Etkinlikler kapsamında iftarın açılmasıyla ilk olarak ramazan geleneklerini yaşatmak amacıyla çocuklara yönelik orta oyunu gerçekleştiriliyor.

Çocuklar, Hacivat-Karagöz ve sihirbaz gösteriyle keyifli anlar geçirdi. Cumartesi günü gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında sevilen sanatçı Aden Sayan sahne aldı. Seslendirdiği şarkılarla dinleyicilere eğlenceli anlar yaşatan Sayan, performansıyla beğeni topladı. Alanı dolduran vatandaşlar, sanatçının eserlerine hep bir ağızdan eşlik etti.

"Diyarbakırlılar Gecesi"nde renkli görüntüler

Hafta sonu programları kapsamında dün akşam "Diyarbakırlılar Gecesi" düzenlendi. Kültürel zenginliklerin ön plana çıkarıldığı gecede, Diyarbakır'a ait türküler, halk oyunları ve folklor gösterileri sahnelendi. Gece kapsamında Baran ile Eyvan konseri gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, vatandaşlar hem eğlendi hem de farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca her akşam düzenleyeceği etkinlikler, konserler, tasavvuf müziği dinletileri ve kültürel programlarla Antalyalıları buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

