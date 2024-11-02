Antalya'da Genç Kadınları Güçlendiren 'Dayanışma Kulübü' Projesi Başlatıldı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, genç kadınların güçlendirilmesini sağlamak amacıyla Kız Çocuklarını Destekleme Derneği iş birliğiyle "Dayanışma Kulübü" projesini başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kız Çocuklarını Destekleme Derneği iş birliğiyle Dayanışma Kulübü Projesi'ni hayata geçirdi. Bir yıl boyunca yürütülecek proje, Atatürk Parkı içerisinde yeni açılan Gençlik Merkezi'nde başladı.

Büyükşehir Belediyesi Genç Antalya Gönüllüleri'nden genç kadınların katıldığı proje kapsamında her iki ayda bir gençler kendilerinin belirlediği konularda bir uzmanla buluşacak. Genç kadınlara her ay hijyenik ped desteği verilecek.

Dayanışma Kulübü Projesi'nin ilk buluşması, Kadın Hastalıkları Uzmanı Doktor Melek Büyükkınacı Erol'un katılımıyla gerçekleşti. Buluşmada Erol, genç kadınların fiziksel ve ruhsal sağlıklarıyla ilgili konular hakkında bilgi verdi ve genç kadınların sorularını cevapladı. Buluşma sonunda katılımcılara hijyen kiti hediye edildi.

Op. Dr. Melek Büyükkınacı Erol, "Birçok kadın, kadın sağlığına dair genel bilgilerden bir haber. Bugün genç kadınların problemlerine dair konuştuk. Genç kadınların problemlerini dinleyip, çözüm bulmaya çalıştık. Sorularını yanıtlarken, fiziki değil psikolojik sorunlarına da değindik. Genç kadınlarımızın bir takım bilgilere ulaşmakta zorluk çektiğini düşünüyorum. Bu buluşmaların bunların çözümü için bir fırsat oluşturuyor" dedi.

Kız Çocuklarına Destek Derneği üyesi Özlem Ezgin, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ev sahipliği için teşekkür ederek, "Atatürk Parkı'nda açılan bu gençlik merkezi harika olmuş. Dernek olarak, Antalya'daki sürdürülebilir kalkınmanın temeline kız çocuklarını alıyoruz. 'Kız çocukları değişirse, şehir değişir. Kız çocukları değişirse, dünya değişir' diyoruz. Bugün temel olarak sağlık üzerinden konuştuk. Şehirde, ücretsiz, ulaşılabilir, güvenilir sağlık hizmetleri sunulması çok önemli. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi'nin de çok önemli çalışmaları var" diye konuştu.