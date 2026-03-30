Antalya'da Gençlere Yapay Zeka Eğitimi
Antalya'da Gençlere Yapay Zeka Eğitimi

30.03.2026 17:17
AI Weekend Antalya 2026 etkinliği, gençlere yapay zeka uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Antalya'da gençlere yönelik yapay zeka eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Insider işbirliğiyle organize edilen "AI Weekend Antalya 2026" etkinliği, 28-29 Mart'ta HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde yapıldı.

Yapay zekayı yalnızca teorik bir konu olmaktan çıkarıp üretim odaklı araca dönüştürmeyi amaçlayan programda, alanında uzman eğitmenler bilgi paylaştı. Böylece katılımcılar hem teorik bilgiler edindi hem de uygulamaya yönelik deneyim kazanma fırsatı buldu.

Eğitmenlerden Mert Kaplan, katılımcılara yapay zeka kullanarak fotoğraf ve video üretiminin yanı sıra, farklı oturumlarda hava durumu verilerinin alınarak otomatik e-posta gönderimi gibi uygulamaların da gerçekleştirilebileceğini aktardı.

Katılımcı Funda Mintemur da program sayesinde bağlantılar kurduğunu ve yapay zekayı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

Eğitimle, yapay zekanın günlük yaşantıda nasıl kolaylık sağladığını anladığını anlatan Mintemur, "Özellikle promptlar ve modeller üzerinden içerik üretimi denemek benim için oldukça ilginçti. Verdiğim bir komutla karda yürüyen bir kız görseli oluşturmak gerçekten farklı ve etkileyici bir deneyimdi. Bu süreç bana yapay zekanın doğru kullanıldığında hayatımıza ciddi anlamda değer katabileceğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Etkinlik, Antalya

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
