Antalya'da Yerel Yönetimlerden Gıda Güvenliği İçin Güç Birliği

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, yeme-içme sektöründe hijyen ve gıda güvenliğini ortak bir standart haline getirmek için başlatılan Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı bilgilendirme toplantısında kamu kurum temsilcileriyle bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği iş birliğiyle yürütülen Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı bilgilendirme toplantısı, Vatan Kahvesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Vekili Özdemir, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Zeki Özen ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

"Projenin yerelde büyümesini ve tüm ülkede yaygınlaştırılmasını diliyorum"

Toplantıda konuşan Özdemir, son dönemlerde turistlerin seyahat planlamasında yeme-içme deneyimlerini ön planda tuttuklarına dikkati çekti. Özdemir, "Turizmin başkenti Antalya'mızda en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan biri de gıda güvenliği. Hijyen ve gıda güvenliği sertifikasını çok kıymetli buluyoruz. Hem yerel misafirlerimizin hem de yabancı konuklarımızın gıda güvenliği konusundaki endişelerini azaltacağız. Bu yıl 5'incisini düzenleyeceğimiz FoodFest Antalya Gastronomi Festivali'nde bu sertifikanın yaygınlaştırılması ve önemi konusunda gerekli katkıyı koyacağız. Vatan Kahvemiz kent hafızasında çok önemli bir yere sahip. Muhittin Böcek Başkanımız 2023 yılında gastronomi derneğimizle birlikte bu güzel yere yeniden hayat verdi. Bu projenin yerelde büyümesini ve tüm ülkede yaygınlaştırılmasını diliyorum. Emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizim için ve şehir için çok önemli"

Uysal ise Antalya'da yeme-içme sektöründe faaliyet gösterin birçok iş insanının bu projeyi çok kıymetli bulduğunu aktararak, "Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz proje için büyük bir heyecan duydu ve sahiplendi. Bütün yerel yöneticilerimizle birlikte kentin ortak aklı ile ortaya çıkan çok önemli bir proje oldu" diye konuştu.

Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Zeki Özen de gıda güvenliği ve hijyen sertifikasının temellerinin bir yıl önce atıldığını belirterek, "Restoranların hijyen ve gıda güvenliklerinin standart hale getirilmesi amacıyla çıkılan bu yolda Büyükşehir Belediyemiz bizlere çok önemli katkılar sunacak. Bunun bir şehir projesi olmasının adımını attık. Her belediyenin çok değerli projeleri varken burada bir projede birleşildi. Bu bizim için ve şehir için çok önemli" ifadelerini kullandı.