Antalya\'da Günübirlik Kiralamalara Denetim

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Antalya'da günübirlik kiralanan yerlerin denetimi yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik 51 ekip ve 118 personelin katılımıyla eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 622 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Anlık veri göndermediği tespit edilen 5 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan, 1 kişiye de kayıt dışı kiralama yaptırmaktan cezai işlem uygulandı.