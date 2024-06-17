Antalya'da Güvenlik Görevlisi Kavgayı Ayırmak İsterken Bıçaklanarak Öldürüldü

Antalya'da güvenlik görevlisi, bir çiftin kavgasını ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tramvay durağında güvenlik görevlisi olarak çalışan Bekir Kılıç (48), dün gece mesaisi bittikten sonra Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı'nda yürümeye başladı.
Yolda Metin A. ve kız arkadaşı Papatya K'nin kavga ettiğini gören Kılıç, çifti ayırmaya çalıştı.
Bu sırada Metin A. yanındaki bıçakla Kılıç'ı yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edilen Metin A. tutuklandı.
Öte yandan Kılıç'ın, 20 yıl önce Kurban Bayramı'nda ağabeyini trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.
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