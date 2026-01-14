Antalya Büyükşehir Belediyesi, "Halk Mama" Projesi ile Bebeklerin Gelişimini Destekliyor

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Halk Mama" projesi, 6–24 ay aralığındaki bebeklerin sağlıklı beslenmesini desteklemeye devam ediyor. Proje kapsamında 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 67 bin 578 adet ücretsiz mama dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirdiği Halk Mama projesi devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla 67 bin 578 adet ücretsiz mama dağıtıldı.

Bebeklerin doğal ve sağlıklı mamaya kavuşmasını sağlayan projeden 2025 yılında bin 832 çocuk yararlandı. Ekonomik zorluk yaşayan ailelere destek olmayı amaçlayan proje ile ihtiyaç sahibi ailelerin 6–24 ay arasındaki her bir çocuğu için aylık 6 kavanoz mama desteği sağlanıyor. Hijyenik ve sağlıklı koşullarda hazırlanıp paketlenen Halk Mama'lar, ücretsiz şekilde evlere kadar götürülüyor.

Projeye başvurmak isteyen aileler, 'antalya.bel.tr' adresindeki online başvuru formunu doldurarak başvuru gerçekleştirebilecek.