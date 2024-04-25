Antalya\'da hapis cezası bulunan bir zanlı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis kararı nedeniyle aranan bir zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.
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