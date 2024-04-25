Antalya'da hapis cezası bulunan bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da hapis cezası bulunan bir zanlı tutuklandı

Antalya\'da hapis cezası bulunan bir zanlı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan bir zanlı yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. gözaltına alındı. M.K., jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

25.04.2024 18:33  Güncelleme: 18:34
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Antalya'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis kararı nedeniyle aranan bir zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. tutuklandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da hapis cezası bulunan bir zanlı tutuklandı - Son Dakika

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