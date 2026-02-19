Antalya'da Hastane Çalışanı Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde gece nöbetinden çıktıktan sonra haber alınamayan hastane personeli otomobilinde ölü bulundu.
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli anestezi teknikeri Hüseyin Buhan'dan (33) gece nöbetinden sonra haber alamayan mesai arkadaşları, Buhan'ın aracının bulunduğu otoparka gitti. Buhan'ı aracın içinde hareketsiz gören mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yapılan kontrolde Buhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Haberi alarak olay yerine gelen Buhan'ın eşini polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
Cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
