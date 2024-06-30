Antalya'da Havalimanına Yakın Yangın Kontrollü Bir Şekilde Söndürülüyor

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Antalya'daki yangın havalimanına yakın olması sebebiyle havadan müdahale kontrollü olarak yapılıyor

Yangın alanına lakın noktalarda işletmelerde panik yaşandı, alevler damacana bu ve yangın tüpüyle söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Lara bölgesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Yangını söndürmek için Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 6 arazöz 2 su ikmal aracı 2 helikopter 1 dozer ve çok sayıda yangın işçisinin müdahalesi devam ederken yangının Antalya hava alanına yakın olması b sebebiyle havadan müdahalenin hava alanı ile irtibatlı bir şekilde kontrollü olarak müdahale edildiği bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü TOMA'ları ve arasözlerin de destek verdiği söndürme çalışmalarında güvenlik amacıyla sahil yolu araç trafiğine kapatılırken, yangın alanına yakın noktadaki işletmelerde panik yaşandı.