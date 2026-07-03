Antalya'da Hayvanlar Sıcak Havada Serinliyor - Son Dakika
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Antalya'da Hayvanlar Sıcak Havada Serinliyor

Antalya\'da Hayvanlar Sıcak Havada Serinliyor
03.07.2026 11:37
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanlar, sıcak hava karşısında buzlu meyve kokteylleriyle serinliyor.

RABİA SAPMAZ - Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Antalya'da, doğal yaşam parkındaki hayvanlar, havuza girmenin yanı sıra yaz diyetlerine uygun, kalorisi düşük meyvelerden oluşan buzlu kokteyllerle ferahlıyor.

Barındırdığı 115 türden 1500'e yakın hayvan ile Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçeleri arasında yer alan Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda son günlerde sıcakların artmasıyla bazı önlemler alındı.

Sıcaklıktan hayvanları korumak için çaba gösteren görevliler, her hayvanın yaz diyetine uygun kalorisi düşük buzlu ve soğuk meyve kokteylleri hazırlıyor.

Buz kalıplarındaki meyve kokteylleri özellikle ayı, maymun ve lemur gibi doğal yaşam parkı sakinleri için lezzetli ve serinletici bir alternatif oluşturuyor.

Ayıların havuz keyfi, lemurların çubuklu meyve kokteylleri ilgiyle izleniyor

Yaşam parkında bulunan 7 bireyden oluşan bozayı ailesinin havuz keyfi yaparak buzlu meyve kokteyllerini yediğini gören ziyaretçiler bol bol fotoğraf çekiyor.

Ayılar sabah saatlerinde meyve keyfi yaptıktan sonra öğle saatlerinde ise alanlarındaki inlerine ve gölgelik alanlara çekiliyor.

Lemur ailesinin de çubuk takılarak dondurmaya benzetilen buzlu meyve kokteyllerini yediği anlar ilgi görüyor.

Hayvanların ayrıca kafeslere konulan fıskiye sistemi, koyu gölgelik alanlar aracılığıyla da serinlemeleri sağlanıyor.

"Hayvanlarda sıcaklık stresi oluşturmamayı amaçlıyoruz"

Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, 650 dönüm araziye kurulan yaşam parkında sık kızılçamlar bulunduğunu ve içerisinden dere geçtiğini söyledi.

Arsun, bu durumlar dolayısıyla hayvan refahı ve konforunun yüksek olduğunu dile getirdi.

Yaz aylarının gelmesiyle hayvanların sıcaklık stresi yaşanmaya başladığını belirten Arsun, "Antalya sıcak bir iklime sahip ama yaşam parkının planlanması buna göre yapılmış. Hayvanlara havuzların yanı sıra fıskiyelerle topraklarını sık sık ıslatarak orada serinlemelerini sağlıyoruz. Hayvanlarda sıcaklık stresi oluşturmamayı amaçlıyoruz." dedi.

Yaz aylarında hayvanların beslenme alışkanlıklarını da değiştirdiklerini anlatan Arsun, şunları kaydetti:

"Menüleri yaz ayları gelince uygun sebze ve meyvelerle zenginleştiriyoruz. Özellikle sulu meyveler, karpuz, kavun, çilek ve üzüm veriyoruz. Buz kalıplarında bu meyveleri veriyoruz ve çok iştahlı yiyorlar. Etleri de dondurulmuş veriyoruz. İçine bazen kuruyemişler de ekliyoruz. Hayvanlar bu dondurulmuş yiyecekleri tüketmeye çalışırken hem lezzet alıyorlar hem de eğlenceli vakit geçiriyorlar. Maymunlar, lemurlar, kanatlı hayvanlara da soğutulmuş meyveler veriyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Hayvanlar Sıcak Havada Serinliyor - Son Dakika

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