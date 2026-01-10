Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta Hasar Tespit Çalışması Yaptı

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın Karacalar, Sülek ve Kızılağaç mahallelerinde hortum nedeniyle zarar gören seralarda ve evlerde hasar tespiti yaptı. Büyükşehir, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için destek çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, afet dönemlerinde de vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Manavgat'ın Karacalar, Sülek ve Kızılağaç mahallelerinde 8 Ocak akşamı meydana gelen hortum sonrası zarar gören seralar ve evler, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerinde incelendi, hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen incelemelerde çok sayıda serada ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Ayrıca evlerde meydana gelen zararlar Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yerinde incelendi. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımların atılacağı ve destek mekanizmalarının devreye alınacağı ifade edildi.