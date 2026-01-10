Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta Hasar Tespit Çalışması Yaptı - Son Dakika
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta Hasar Tespit Çalışması Yaptı

10.01.2026 10:54  Güncelleme: 12:49
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta meydana gelen hortumun ardından zarar gören seralar ve evler için hasar tespiti yaptı ve mağdur vatandaşlar için destek çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın Karacalar, Sülek ve Kızılağaç mahallelerinde hortum nedeniyle zarar gören seralarda ve evlerde hasar tespiti yaptı. Büyükşehir, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için destek çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, afet dönemlerinde de vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Manavgat'ın Karacalar, Sülek ve Kızılağaç mahallelerinde 8 Ocak akşamı meydana gelen hortum sonrası zarar gören seralar ve evler, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerinde incelendi, hasar tespit çalışmaları yapıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen incelemelerde çok sayıda serada ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Ayrıca evlerde meydana gelen zararlar Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yerinde incelendi. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımların atılacağı ve destek mekanizmalarının devreye alınacağı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ta Hasar Tespit Çalışması Yaptı
