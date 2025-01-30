Antalya'da Huzur Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

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Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen "huzur" operasyonunda 14 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin devamının sağlanması amacıyla Yeşildere Mahallesi'nde 25 farklı adrese eş zamanlı "Şafak-07 Huzur-2" operasyonu düzenledi.

Helikopter ve dron destekli operasyona 55 ekip 177 personel katıldı.

Çalışmalarda, 4 pompalı tüfek, 3 kılıç, 1 tabanca, 45 fişek, 17 tüfek kartuşu ve 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda 4'ü aranan kişi olmak üzere 14 şüpheli yakalandı.