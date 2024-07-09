Antalya'da içme suyu sıkıntısı yaşayanlara önlem - Son Dakika
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Antalya'da içme suyu sıkıntısı yaşayanlara önlem

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaylalarda yaşanan içme suyu sıkıntısı için abonelik iptali yapıyor.

09.07.2024 10:34  Güncelleme: 11:47
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, özellikle yaylalarda yaşanan içme suyu sıkıntısı için harekete geçti. Ekipler, içme suyu ile bahçe sulayanların aboneliklerini iptal ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, yaz başından bu yana yaylalarda yaşanan su sıkıntısı için denetimlerini sıklaştırdı. Abone İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaylalardaki sayaç okumaları sırasında, geçici insani tüketim amaçlı aboneliklerde vatandaşların bu suyla bahçe suladığını tespit ediyor. Böyle bir durumla karşılaştıklarında tutanak tutan ekipler, içme suyu ile bahçe sulayan vatandaşların aboneliklerini iptal ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren ASAT Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı Sayaç ve Saha İşleri Şube Müdürü Emre Akdemir, şunları söyledi:

"Kış aylarında yeterli yağmur ve kar yağışı olmadığı için kuraklıkla mücadele içerisindeyiz. Su Şebeke Daire Başkanlığı ile koordineli çalışmaktayız. Su sıkıntısı yaşayan bölgeler tarafımıza iletilmekte biz de ekiplerimizin planlamasını yaparak o bölgelere intikal etmekteyiz. Bu bölgelerde tarama yapmaktayız. Tarama neticesinde sulama yapılan yerlerin kontrolleri yapılmakta. İçme suyu aboneliği ile bahçe sulayanlara tutanak tutulmakta. Bu tutanaklar sonucunda da abone iptallerine başlamış bulunmaktayız. Bu sayede su sorunu azaltılmaya devam edilmektedir. Bizim asli görevimiz suyu 24 saat kesintisiz vermektir. Suyu evsel ihtiyaçlarını, yaşamsal ihtiyaçlarını gidermek için vermekteyiz ama abone sahipleri sulama yaparak susuzluk sorunu arttırmaktadır. Abone sahipleri ve vatandaşlardan ricamız vermiş olduğumuz geçici insani tüketim amaçlı abonelikler ile sulama yapılmaması. Böyle bir işlem tespit edildiği takdirde tutanakla işlem yapacağız ve işlem sonucunda da aboneliklerini iptal edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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