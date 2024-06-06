Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya\'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirilen İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda, mayıs ayına ilişkin veriler açıklandı. Toplantıda, kaçakçılık, organize suçlar, asayiş suçları, narkotik suçlar, terör suçları, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar, trafik kazaları ve sahil güvenlik olayları gibi konular ele alındı.

06.06.2024 12:53
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Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasında yapılan toplantıda mayıs ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında mayısta 170 operasyon gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, 381 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 44'ünün de tutuklandığını söyledi.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 10 bin 271 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 97,7'inin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 121 bin kişinin sorgulandığını ve çok sayıda suç unsurunun ele geçirildiğini ifade etti.

Narkotik suçlara yönelik bin 66 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, bin 205 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 95'inin tutukladığını kaydetti. Şahin, bu operasyonlarda 85 kilo 7 gram metamfetamin, 13 kilo 2 gram esrar, 14 kilo 2 gram eroin, 48 captagon, 2 kilo 7 gram kokain, 97 bin 694 extacy hap, 291 bin 702 sentetik ilaç, 1 kilo 1 gram bonzai, 3 kilo 4 gram skunk, 104 kök kenevir ele geçirildiği belirtti.

Terör suçlarında da sıkı bir çalışma yapıldığını vurgulayan Şahin, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün evlerine yönelik yapılan operasyonlarda, 7 şüphelinin yakalandığını ve bu durumun kamuoyunda istismar edildiğini fakat bu evlerde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan birçok şüphelinin saklandığını dile getirdi. Şahin, terör suçları kapsamında yakalanan şüphelilerden 6'sının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ve 1'inin de tutuklandığını söyledi.

Ayrıca Vali Şahin, NARVAS projesi kapsamında bin 192 ihbara istinaden, 641 uygulama yapıldığını, uygulamalarda 4 kilo 91 gram skunk maddesine el konulduğunu dile getirdi.

Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 6 operasyonda 7 şüphelinin tutuklandığını 3 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını ve suça karışan 358 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını ifade etti.

Vali Şahin, mobil göç noktalarında yapılan sorgulamalar neticesinde toplamda 515 Suriye uyruklu kişiye ikametine kayıtlı olduğu illere dönmeleri amacıyla tebligat yapıldığını, kayıtsız 126 Suriye uyruklu kişinin geçici barınma merkezlerine sevk edildiğini ve 100 farklı uyruklarda kişinin ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini bildirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 8 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 18 şüpheliden 13'ünün de adli kontrol şartıyla 5'inin ise serbest bırakıldığını vurguladı.

İl genelinde mayıs ayında 2 bin 193 trafik kazası meydana geldiğini ve 15 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 97 bin 889 kişiye idari para cezası uygulandığını, 3 bin 259 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu.

Sahil güvelik olaylarında ise mayısta 2 bin 441 saat seyir icra edildiğini söyleyen Şahin, 142 mevzuata aykırı çalışan gemi, tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandığını, çevre kanuna muhalefetten 2 tekne ve gemiye ceza yazıldığını, sahte belgeyle çalışan 1 tekneye de el konulduğunu belirtti.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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