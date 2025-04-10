Antalya'da İlkokul Öğrencilerine Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika
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Antalya'da İlkokul Öğrencilerine Sıfır Atık Eğitimi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Doğal Yaşam Parkı'nda ilkokul öğrencilere yönelik sıfır atık ve dönüşüm konusunda eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Öğrenciler, atıkların doğru ayrıştırılmasıyla ilgili oyunlar oynadı ve geri dönüşüm uygulamaları hakkında bilgi edindi.

10.04.2025 11:17  Güncelleme: 11:26
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Doğal Yaşam Parkı'nda düzenlediği eğitimde ilkokul öğrencilerine sıfır atık ve dönüşümün önemi anlatıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda özel bir etkinlik düzenledi. Etkinliğe Gülveren ve Kömürcüler İlkokulları'ndan öğrenciler katıldı.

Sıfır atık bilincini artırmaya yönelik gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul öğrencileri için eğitici ve eğlendirici oyunlar oynadı. Etkinlikte atıkların doğru ayrıştırılmasına yönelik sıfır atık oyunlarının yanı sıra yumurta taşıma yarışı düzenlenerek çocuklara eğlenceli bir deneyim sunuldu. Ayrıca, "Dünyanın Geleceği" adlı oyun atölyesinde, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda çözüm üretme odaklı oyunlar oynandı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler atık ahşaplardan kuş yuvaları ve maket evler üretti. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi'nde geri dönüştürülen atık kapaklardan yapılan rozetler ise öğrencilere hediye edildi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da İlkokul Öğrencilerine Sıfır Atık Eğitimi - Son Dakika

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