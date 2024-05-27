Antalya'da İnovasyon, Liderlik ve Yaratıcı Düşünce Eğitimi Verilecek

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(ANTALYA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM), "İnovasyon, Liderlik ve Yaratıcı düşünce" eğitimi verilecek.

Web tasarımı, oyun yazılımı, üç boyutlu modelleme, robotik kodlama gibi alanlarda eğitimler düzenleyen ASSİM, 1 Haziran'da inovasyon, liderlik ve yaratıcı düşünce eğitimi başlatıyor. Yeni fikirlerin ortaya çıkarılmasından hayata geçirileceği evreye kadar izlenecek yöntemler konusunda katılımcılara yol göstermesi hedeflenen eğitimde, yaş kısıtlaması bulunmuyor. Eğitime katılmak isteyenler, Turunç Masa ile iletişime geçerek kayıt yaptırabilecek.