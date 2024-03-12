Antalya\'da İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Töreni

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı törende, öğrenciler renkli gösteriler sundu.
Törene katılan veliler ve öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'nın kabulünü coşkuyla kutladı.
Törende ayrıca, İstiklal Marşı'nı okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
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İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Kosova'nın İpek şehrinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen programda, Ersoy'un hayatı ve eserleri konuşuldu. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kosova'nın Türkiye ile olan tarihi ve kültürel bağlarını vurguladı. Program, sinevizyon gösterisi ve panel ile devam etti.
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonucunda dairede hasar meydana geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulus'taki Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, milletin köklerine inmeyi hedefleyen çalışmaları desteklemenin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin Ankara'nın tarihi değerlerini yaşatma ve yeni nesillere aktarma konusunda önemli bir görev üstleneceğine inandığını belirtti.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı okundu, video gösterimi yapıldı ve ödüller verildi. Programa birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Gebze'de ise otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar ve tiyatro gösterisi yer aldı.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın da katıldığı açılış töreninde, hastanenin bölgeye sağlık hizmeti sunması ve termal tesisin önemi vurgulandı.
Samsun'da, silah imalat ve ticaretinin engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 2 el yapımı tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Zanlıların polisteki işlemleri devam ediyor.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve öğrenciler tarafından hazırlanan bir oratoryo sahnelendi. Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Törene Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da katıldı.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Çocuk Oyun Odası'nda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan oyun odasında çocuklar, emniyet birimlerini tanıyarak eğlenceli vakit geçirdi. Oyun odası, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olmayı hedefliyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünde çocuklar Mehmet Akif Ersoy'u andı.
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