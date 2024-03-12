Antalya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Töreni

Antalya\'da İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Töreni

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde bir tören düzenlendi. Törende, İstiklal Marşı okundu ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı. Öğrencilerin renkli gösterileri ve katılımcıların coşkulu kutlamalarıyla tören gerçekleşti. Ayrıca, İstiklal Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

12.03.2024 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ahmet Yesevi İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı törende, öğrenciler renkli gösteriler sundu.

Törene katılan veliler ve öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'nın kabulünü coşkuyla kutladı.

Törende ayrıca, İstiklal Marşı'nı okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Muratpaşa, Antalya, Etkinlikler, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mehmet Akif Ersoy, Kosova'da Anıldı
    16:13 Mehmet Akif Ersoy, Kosova'da Anıldı

    İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy, Kosova'nın İpek şehrinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen programda, Ersoy'un hayatı ve eserleri konuşuldu. Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kosova'nın Türkiye ile olan tarihi ve kültürel bağlarını vurguladı. Program, sinevizyon gösterisi ve panel ile devam etti.

  • Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
    16:11 Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

    Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın sonucunda dairede hasar meydana geldi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında konuştu: (1)
    16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında konuştu: (1)

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulus'taki Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, milletin köklerine inmeyi hedefleyen çalışmaları desteklemenin önemine vurgu yaptı. Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi'nin Ankara'nın tarihi değerlerini yaşatma ve yeni nesillere aktarma konusunda önemli bir görev üstleneceğine inandığını belirtti.

  • Karamürsel'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği Düzenlendi
    16:09 Karamürsel'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği Düzenlendi

    Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı okundu, video gösterimi yapıldı ve ödüller verildi. Programa birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Gebze'de ise otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

  • Alaplı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi
    16:09 Alaplı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Programda, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması, konuşmalar ve tiyatro gösterisi yer aldı.

  • Tokat Sulusaray'da Yeni İlçe Devlet Hastanesi Açıldı
    16:07 Tokat Sulusaray'da Yeni İlçe Devlet Hastanesi Açıldı

    Tokat'ın Sulusaray ilçesinde on yataklı İlçe Devlet Hastanesi düzenlenen törenle açıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın da katıldığı açılış töreninde, hastanenin bölgeye sağlık hizmeti sunması ve termal tesisin önemi vurgulandı.

  • Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Zanlı Gözaltına Alındı
    16:07 Samsun'da Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Zanlı Gözaltına Alındı

    Samsun'da, silah imalat ve ticaretinin engellenmesi amacıyla düzenlenen operasyonda, kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda, 2 el yapımı tabanca, 6 kurusıkı tabanca ve tabanca fişekleri ele geçirildi. Zanlıların polisteki işlemleri devam ediyor.

  • Çubuk'ta İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Töreni
    16:06 Çubuk'ta İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Töreni

    Ankara'nın Çubuk ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan bir sinevizyon gösterimi yapıldı ve öğrenciler tarafından hazırlanan bir oratoryo sahnelendi. Program, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. Törene Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç da katıldı.

  • Kırşehir'de Çocuk Oyun Odası'nda Mehmet Akif Ersoy Anıldı
    16:06 Kırşehir'de Çocuk Oyun Odası'nda Mehmet Akif Ersoy Anıldı

    Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Çocuk Oyun Odası'nda İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy anıldı. Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde açılan oyun odasında çocuklar, emniyet birimlerini tanıyarak eğlenceli vakit geçirdi. Oyun odası, çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine destek olmayı hedefliyor. İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünde çocuklar Mehmet Akif Ersoy'u andı.


15:58 Adana anketinde dikkat çeken sonuç Adana anketinde dikkat çeken sonuç
15:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan ’’Son seçimim’’ dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Son seçimim'' dedi ama Bakan Tunç kapıları kapatmadı
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
12:50 Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim
12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
15:27 4 yıl futboldan men edilen Pogba’ya Rusya’dan teklif var 4 yıl futboldan men edilen Pogba'ya Rusya'dan teklif var
15:06 Karısı her şeyi itiraf etti İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş
15:01 KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü KYK Erkek Öğrenci Yurduna silahla giren öğrenci, arkadaşını vurarak öldürdü
14:51 Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim Eşini kıskançlık yüzünden öldüren adam: Pişman değilim
14:31 Makas açılıyor İşte Süper Lig’de şampiyonluğun favorisi Makas açılıyor! İşte Süper Lig'de şampiyonluğun favorisi
14:28 Bakan Şimşek’ten cari açıkta düşüş mesajı: Sürece katkı verecek Bakan Şimşek'ten cari açıkta düşüş mesajı: Sürece katkı verecek
13:58 Rusya’da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 16:13:39. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement