Antalya'da İYİ Parti İlçe Başkanı'na silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da İYİ Parti İlçe Başkanı'na silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Antalya\'da İYİ Parti İlçe Başkanı\'na silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

12.02.2024 21:06  Güncelleme: 21:07
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4 KİŞİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eski İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'e silahlı saldırının azmettiricisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Yahya Kurt ile planlayıcı olduğu belirlenen Y.A., F.E.D. ve Ahmet Çelik'in adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadelerinin ardından 4 şüpheli sevk edildikleri hakimlikçe 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 2 şüpheli tutuklanmıştı. Olayla ilgili toplam tutuklu sayısı böylece 6'ya yükseldi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalya ili Manavgat ilçesinde 31.01.2024 günü İyi Parti Manavgat eski İlçe Başkanı Hüseyin Ergen'in evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında eylemde kullanılan araç tespit edilerek araç sürücüsü ve silahı kullanan şüpheli aynı gün gözaltına alınmış ve sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmışlardır. Şüphelilerin beyanlarından olayın organizatörlerinden A.Ç., Y.A., F.E.D., azmettirenin ise Y.K. olduğu tespit edilmiş olup; gözaltına alınan dört şüpheli 12 Şubat 2024 tarihinde savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmışlardır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir."

Mithat ABAKAN/ANTALY,

Kaynak: DHA

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