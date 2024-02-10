Antalya'da İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırı: 2 zanlı tutuklandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırı: 2 zanlı tutuklandı, 2 kişi gözaltına alındı

Antalya\'da İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırı: 2 zanlı tutuklandı, 2 kişi gözaltına alındı

Antalya'da, İYİ Partinin eski Manavgat ilçe başkanının silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı, planlayıcı ve azmettirici olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Jandarma tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda saldırının gerçekleştirildiği otomobil tespit edildi ve sürücü ile saldırgan gözaltına alındı. Ayrıca, saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheli de ikametlerinde gözaltına alındı.

10.02.2024 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, İYİ Partinin eski Manavgat ilçe başkanının silahlı saldırıya uğramasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı, planlayıcı ve azmettirici olduğu öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, 31 Ocak'ta Side Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bölgede 14 saatlik titiz çalışma yürüterek saldırının gerçekleştirildiği otomobili tespit etti.

Düzenlenen operasyonda aracın sürücüsü ile Ergen'e silahla ateş eden kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalışmaları genişleten JASAT Timleri, olayın tamamen aydınlatılması için yürüttükleri titiz çalışmayla silahlı saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu değerlendirilen 2 şüpheliyi, düzenledikleri operasyonla ikametlerinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Side Mahallesi, İYİ Parti, Manavgat, Antalya, Güvenlik, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırı: 2 zanlı tutuklandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:04:03. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da İYİ Parti ilçe başkanına silahlı saldırı: 2 zanlı tutuklandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement